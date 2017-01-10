Улюкаева привезли в суд на «Ладе Гранта»

Арест экс-министра продлен.Басманный суд Москвы во вторник не разрешил бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в 2 миллиона долларов, под домашним арестом посещать врачей и гулять, передает РИА Новости. Мера пресечения продлена до 15 апреля. Примечательно, что в суд обвиняемого экс-министра привезли на автомобиле службы судебных приставов марки «Лада Гранта».
Алексей Улюкаев находится под домашним арестом с 15 ноября. Его бывший министр экономического развития отбывает в своей квартире на улице Минской в Москве. Обвиняемому во взяточничестве запрещено ее покидать и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, а телефоном можно пользоваться только для вызова медиков или спасателей.
По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». 15 ноября стало черным днем в жизни высокопоставленного чиновника: его не только арестовали, но и уволили.