Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.16:57
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиВ России

Серийный убийца признался еще в 59 жертвах

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 16:07
117
Изменить шрифт
Серийный убийца признался еще в 59 жертвах

Осужденному пожизненно предъявлены новые обвинения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, осужденный на пожизненное заключение за убийство 22 женщин экс-милиционер Михаил Попков из Ангарска признался еще в 59 жертвах. Теперь мужчине предъявлено новое обвинение.

На данный момент у следствия есть достаточно оснований, чтобы предъявить Попкову обвинения только в 47 убийствах, а не в 59, на чём настаивает он сам.

Иркутский областной суд вынес приговор 50-летнему Михаилу Попкову два года назад. Большинство преступлений иркутский "Чикатило" совершил с 1994 по 2000 годы. Среди жертв - жительницы Ангарска и Ангарского района в возрасте от 17 до 38 лет. Маньяка до сих пор не перевели в колонию особого режима из-за расследования новых эпизодов, в которых он сознался после приговора.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Популярные новости

Школы Липецка 9 января начинают работу
Школы Липецка 9 января начинают работу
06.01.2017 21:01:57
77
21954
20-летний студент свел счеты с жизнью
20-летний студент свел счеты с жизнью
05.01.2017 09:28:50
70
19758
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
По уточненным данным в аварии на елецкой трассе столкнулись шесть автомобилей
07.01.2017 13:41:18
31
17898
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
Покалеченный в ДТП в Липецкой области парень рассказал о путешествии на тот свет
08.01.2017 15:15:29
33
16895
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
В Липецке раскрыто убийство продавщицы с Центрального рынка
05.01.2017 10:38:01
37
14821
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро