Серийный убийца признался еще в 59 жертвах

Осужденному пожизненно предъявлены новые обвинения.Как пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, осужденный на пожизненное заключение за убийство 22 женщин экс-милиционер Михаил Попков из Ангарска признался еще в 59 жертвах. Теперь мужчине предъявлено новое обвинение.
На данный момент у следствия есть достаточно оснований, чтобы предъявить Попкову обвинения только в 47 убийствах, а не в 59, на чём настаивает он сам.
Иркутский областной суд вынес приговор 50-летнему Михаилу Попкову два года назад. Большинство преступлений иркутский "Чикатило" совершил с 1994 по 2000 годы. Среди жертв - жительницы Ангарска и Ангарского района в возрасте от 17 до 38 лет. Маньяка до сих пор не перевели в колонию особого режима из-за расследования новых эпизодов, в которых он сознался после приговора.