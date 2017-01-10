В Чаплыгине можно отведать блюда от эпохи Петра I до Гиляровского

Фото: elle.ru

24 января в Чаплыгине состоится открытие IV ежегодного фестиваля событийного туризма «Виват, Раненбург!»

Фестиваль, имеющий второе название «Чаплыгинский район глазами туристов», продлится 5 дней. В рамках фестиваля жителей и гостей города ждут красочные представления с участием исторических персонажей - Александра Меншикова, Анны Буниной, Михаила Скобелева, Сергея Чаплыгина, Петра Семёнова-Тян-Шанского, Михаила Кобозева, посвященные богатому историческому прошлому нашего края. А также - театрализованный пролог «Сказание о земле Раненбургской», театрализованное представление «Галерея знаменитых земляков», конкурс школьных агитбригад и литературно-музыкальных композиций по краеведению, выступление чтецов, творческих коллективов и самодеятельности района.Пройдет также знаменитая «Раненбургская ярмарка» с чаепитием, угощением русскими традиционными блюдами и напитками, ярмарочными представлениями. Будет действовать площадка «Кухня от Петра I до Гиляровского», где можно продегустировать приготовленные на воздухе горячие блюда.В рамках фестиваля пройдет представление клуба Военно-исторической реконструкции - «Ранова», гостям покажут экспозиции «Раненбург туристический», «Город мастеров», «Раненбург гастрономический»На фестивале также будут представлены выставки декоративно-прикладного искусства и творчества лучших мастеров сельских поселений Чаплыгинского района, мастер-классы по резьбе по дереву, лозоплетению, вышиванию, вязанию, живописи и др.В ходе реализации проекта подготовлена экспозиция, рассказывающая об истории города и Раненбургского уезда начиная с XVII и заканчивая XXI веком, разработан цикл лекций по истории города, позволяющих молодому поколению познакомиться с наследием, традициями, обычаями нашего края.