Минобороны: Ошибка второго пилота Ту-154 бред

Ведомство сделало заявление после публикации в прессе.

Министерство обороны России опровергает появившиеся в СМИ сообщения о якобы установленных причинах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.Во вторник, 10 января, в прессе появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта". Причинами катастрофы названы перегруз и ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками. По словам Конашенкова, опубликованные сведения являются «абсолютным бредом и выдумкой издания». Кроме того, официальное расследование еще не завершено.Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На его борту находилось 92 человека. Никто из них не выжил. Среди погибших были 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».