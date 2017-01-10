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НовостиВ России

Минобороны: Ошибка второго пилота Ту-154 бред

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0
10 января 2017 г., 15:57
133
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Минобороны: Ошибка второго пилота Ту-154 бред

Ведомство сделало заявление после публикации в прессе.

Министерство обороны России опровергает появившиеся в СМИ сообщения о якобы установленных причинах крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Во вторник, 10 января, в прессе появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта". Причинами катастрофы названы перегруз и ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками. По словам Конашенкова, опубликованные сведения являются «абсолютным бредом и выдумкой издания». Кроме того, официальное расследование еще не завершено.

Самолет Минобороны РФ потерпел крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. На его борту находилось 92 человека. Никто из них не выжил. Среди погибших были 64 музыканта ансамбля песни и пляски имени Александрова, военнослужащие, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».
Теги новости: Опровержение, заявление, катастрофа, самолет
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