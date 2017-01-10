Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.16:56
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липчанина с марихуаной "взяли" прямо в кассовом зале вокзала

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 15:53
444
Изменить шрифт
Липчанина с марихуаной "взяли" прямо в кассовом зале вокзала

Полиция заподозрила мужчину в торговле наркотиками.

Полицейскими в кассовом зале станции Грязи-Воронежские по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был вывлен и доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Грязи 28-летний житель Липецкой области. В ходе проведения личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято согласно проведенного исследования наркотическое средство – марихуана, общей массой 16,08 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование, сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО.
Теги новости: наркотики
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

17-летнего подростка задержали с крупной партией наркотиков
17-летнего подростка задержали с крупной партией наркотиков
15.12.2016 10:56:00
2
1542
В родовом гнезде 39-летний мужчина высадил плантацию конопли
В родовом гнезде 39-летний мужчина высадил плантацию конопли
16.12.2016 10:30:22
23
1898
Трое юношей организовали наркобанду
Трое юношей организовали наркобанду
23.12.2016 10:32:37
6
2849
26-летнюю липчанку задержали с крупной партией наркотиков
26-летнюю липчанку задержали с крупной партией наркотиков
07.01.2017 10:02:10
43
5562
Сотрудники транспортной полиции задержали на вокзале Липецка мужчину с героином
Сотрудники транспортной полиции задержали на вокзале Липецка мужчину с героином
09.01.2017 10:43:32
5
1120
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро