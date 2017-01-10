Липчанина с марихуаной "взяли" прямо в кассовом зале вокзала

Полиция заподозрила мужчину в торговле наркотиками.

Полицейскими в кассовом зале станции Грязи-Воронежские по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был вывлен и доставлен в дежурную часть линейного отделения полиции на станции Грязи 28-летний житель Липецкой области. В ходе проведения личного досмотра у гражданина обнаружено и изъято согласно проведенного исследования наркотическое средство – марихуана, общей массой 16,08 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование, сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО.