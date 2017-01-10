Кремль оценил решение Белоруссии по визам

Посетить страну СНГ теперь будет проще.Решение Минска отменить визы для граждан 80 стран прокомментировали в Кремле, пишет «Российская газета». "Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом Песков подчеркнул, что в рамках Союзного государства официальный Минск провел необходимые консультации с российской стороной, прежде чем принять решение о краткосрочной отмене виз – на срок не более пяти суток при прилете в страну через аэропорт столицы Белоруссии.
Граждане 39 стран Европы, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и ряда других государств смогут въехать в Белоруссию без виз с февраля 2017 года. Для въезда в страну достаточно будет предъявить действительный паспорт или заменяющий его документ, медицинский полис со страховкой и денежные средства в размере 46 белорусских рублей в день (примерно $23,5) и более, указывает РБК.