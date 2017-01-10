Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на машине‍

Водитель отказался убирать символику и вернулся в БелоруссиюПограничники Литвы не впустили на территорию страны гражданина Белоруссии, на автомобиле которого изображена советская символика, сообщает Газета.ру.
На заднем стекле авто была наклейка с изображением звезды с серпом и молотом, которую сопровождала подпись "Спасибо деду за победу". Отмечается, что владельцу машины предложили выбор: либо пройти на территорию Литвы пешком, либо снять наклейку с авто. Он предпочёл вернуться в Белоруссию, отказавшись убрать символику.
В Литве законодательно запрещена публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики. Использовать ее можно только в музеях, а также в научных, художественных и просветительских целях и в антикварной торговле.