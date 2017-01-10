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НовостиОбщество

Почти четверть студентов региона подрабатывает во время учебы

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10 января 2017 г., 15:17
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Почти четверть студентов региона подрабатывает во время учебы

Работу и учебу в Липецкой области совмещали 22,9% студентов, получавших высшее и среднее профессиональное образование. При том, для 11,9% работа была связана с получаемой профессией. Такие данные приводит Росстат в мониторинге по трудоустройству выпускников 2010-2015 года на 2016 год.

В целом по стране устраивались на работу уже во время учебы 37,5% студентов. Самые большие трудоголики оказались в Мурманской области, где учебу и работу совмещали 73%. Максимально сосредотачивались исключительно на учебном процессе в Дагестане — там получали образование одновременно с трудовым стажем всего 15,4%.

Всего в 2010-2015 годах дипломы о профессиональном образовании получили в Липецкой области 69,2 тыс. человек. Больше всего оказалось выпускников с дипломами о среднем профобразовании по программам подготовки специалистов среднего звена — 36%. На втором месте (35,2%) - выпускники с высшим образованием по программам специалитета и магистратуры.

Основные трудности, с которыми сталкивались в регионе будущие специалисты с высшим образованием при попытках устроиться на работу — отсутствие опыта или стажа: такую причину отметили 81,6% выпускников. По стране этот показатель чуть ниже — 70,4%. Труднее всего приходилось вчерашним студентам Тюменской области, где сложности из-за отсутствия опыта работы были у 90,9%, быстрее всего устраивались на работу молодые специалисты в Чечне — там о данной причине отказа сообщили всего 20,2%. Почти половина липецких выпускников в качестве основных трудностей при поиске работы отметила низкий уровень предлагаемой зарплаты, еще четверть столкнулись с отсутствием подходящих рабочих мест, а 16% так и не смогли к 2016 году найти работу по полученной специальности.

Для специалистов со средним профобразованием отсутствие стажа оказалось менее значимой причиной для отказа — с подобными трудностями столкнулись 77,4%. В то же время здесь чаще предлагали низкий уровень оплаты (57,5%), а с нехваткой подходящих рабочих мест столкнулись 30,6%. Среди выпускников, получивших профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, на отказ из-за отсутствия стажа пожаловались всего 44,3%, и 41,8% - на предлагаемую низкую зарплату. Хотя подходящие рабочие места не смогли сразу найти 43%.

Из выпускников-специалистов 2010-2015 гг. в прошлом году оказались трудоустроены 89,6%, или 62 тыс. человек из 69,2 тыс.  - это чуть больше, чем в среднем по стране (88,9%). Среди тех, кто, получив диплом, искал работу, всего пятая часть трудоустраивались в  первый месяц. Для большинства (32%) поиск рабочего места составлял от 3 до 6 месяцев, а 3,2% не могли устроиться на работу более трех лет. Так и не нашли работу 7,2% выпускников. В целом в первый год после выпуска трудоустраивались 82,8% вчерашних студентов. Первая работа после выпуска из alma mater была связана со специальностью у 72,4%.

В поисках места вчерашние выпускники чаще всего обращались к родственникам и знакомым (43,2%) и непосредственно к работодателю (21,5%). В 3,2% случаев с трудоустройством помогало родное учебное заведение.
Теги новости: трудоустройство
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