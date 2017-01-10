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НовостиОбщество

За селфи с книгой - ценный приз

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0
10 января 2017 г., 15:04
2
86
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За селфи с книгой - ценный приз
Фото: www.bookclub.ua

Липчанам прививают любовь к чтению.

Конкурс проводится Липецкой областной юношеской библиотекой при поддержке Управления культуры и туризма Липецкой области и направлен на повышение престижа книги и чтения в молодежной среде.  

Принять участие в нем могут молодые люди от 12 до 24,  которые любят книги и чтение, активные и инициативные.

Свои творческие способности предлагает раскрыть в одной из пяти номинаций: «Сэлфи с книгой», «Бенефис читателя», «Читайте больше!», «Театрализованное чтение», «Скорое чтение».

Победители будут награждены дипломами и ценными призами.

Конкурсные работы в номинациях «Сэлфи с книгой», «Бенефис читателя», «Читайте больше!» принимаются по адресу: ул. Неделина, 31а, каб. №4 или по электронной почте: admltl@lipetsk.ru.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 21  марта в библиотеке на областном празднике «Да здравствует человек читающий!».
Теги новости: книга, селфи
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отмыв бабок
10 января 2017 г., 15:22
профанация.
Как связано чтение к сэлфи с книжкой ?
это если я сфотаюсь с гробом ленина, то стану типа соратником Феликса Дзержинского ?
обхсс
10 января 2017 г., 15:16
Не понятно почему возраст ограничен
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