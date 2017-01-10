За селфи с книгой - ценный приз

Липчанам прививают любовь к чтению.Конкурс проводится Липецкой областной юношеской библиотекой при поддержке Управления культуры и туризма Липецкой области и направлен на повышение престижа книги и чтения в молодежной среде.
Принять участие в нем могут молодые люди от 12 до 24, которые любят книги и чтение, активные и инициативные.
Свои творческие способности предлагает раскрыть в одной из пяти номинаций: «Сэлфи с книгой», «Бенефис читателя», «Читайте больше!», «Театрализованное чтение», «Скорое чтение».
Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
Конкурсные работы в номинациях «Сэлфи с книгой», «Бенефис читателя», «Читайте больше!» принимаются по адресу: ул. Неделина, 31а, каб. №4 или по электронной почте: admltl@lipetsk.ru.
Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 марта в библиотеке на областном празднике «Да здравствует человек читающий!».