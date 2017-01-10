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НовостиОбщество

Жителям Липецкой области испортили новогодние праздники, конфисковав 401 «фанфурик»

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10 января 2017 г., 15:09
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Жителям Липецкой области испортили новогодние праздники, конфисковав 401 «фанфурик»
Фото news911.inf

Сознательных граждан просят сообщать о фактах торговли пойзом по телефонам "горячей линии".

Только за период с 25 декабря по 10 января сотрудники управления Роспотребнадзора по Липецкой области изъяли из торгового оборота 401 флакон спиртосодержащей жидкости по 100 мл, в народе прозванной «фанфуриками».

Как сообщили в управлении, факты реализации «Медового», «Хлебного», «Огуречного» и прочьих лосьонов зафиксированы в Липецке, Ельце, Грязях, Лебедяни, Задонском, Становлянском районах.

Несмотря на недавний запрет продажи таких лосьонов на территории России, торговля «фанфуриками» в Липецкой области не прекращается.

Пытаясь навести порядок в этой сфере, проверяющие обращаются к сознательности граждан и просят сообщать о фактах продажи пойла по телефонам «горячей линии» 8(4742) 27-25-98; 74-06-32, 74-06-23.

Теги новости: Пойло, фанфурики, проверки.
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обхсс
10 января 2017 г., 15:21
вряд ли поборите эту заразу
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