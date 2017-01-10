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НовостиОбщество

Француз показал чаплыгинцам "Пески Омана"

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0
10 января 2017 г., 15:02
71
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Француз показал чаплыгинцам "Пески Омана"
Фото https://m.vk.com/chkm48?z=photo241177175_456239153%2Fwall241177175_1344

Более 50 космических пейзажей представлено на новой выставке.

Как сообщает Чаплыгинский музей, в выставочном зале Чаплыгинского краеведческого музея открылась персональная выставка французского фотохудожника Жоржа Азра « Пески Омана».

Жорж уже не впервые выставляет свои работы в Чаплыгине. В октябре были открыты сразу две его выставки « Замки Франции» и « Штормы Атлантики».

Чаплыгинцы, побывавшие на этих выставках, с нетерпением ждали следующего вернисажа Ж.Азра. Совместно с автором было решено в морозные январские дни устроить фотовыставку , которая перенесет посетителей в жаркие пески Омана.

Работы, наполненные солнцем, светом, яркими экзотическими красками тропической страны, согрели гостей в рождественский жгучий мороз. Автор рассказал о своих путешествиях, истории и быте далекой арабской страны, ее людях, традициях, культуре, особенностях.

Зрителям было представлено несколько авторских видеороликов, которые перенесли их в Оман, его пустыни и оазисы.

На выставке - более 50 фотографий, отпечатанных специально для вернисажа в Чаплыгине.

Фотовыставка продлится до февраля.
Теги новости: Выставка, фотография
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