Француз показал чаплыгинцам "Пески Омана"

Фото https://m.vk.com/chkm48?z=photo241177175_456239153%2Fwall241177175_1344

Более 50 космических пейзажей представлено на новой выставке.

Как сообщает Чаплыгинский музей, в выставочном зале Чаплыгинского краеведческого музея открылась персональная выставка французского фотохудожника Жоржа Азра « Пески Омана».Жорж уже не впервые выставляет свои работы в Чаплыгине. В октябре были открыты сразу две его выставки « Замки Франции» и « Штормы Атлантики».Чаплыгинцы, побывавшие на этих выставках, с нетерпением ждали следующего вернисажа Ж.Азра. Совместно с автором было решено в морозные январские дни устроить фотовыставку , которая перенесет посетителей в жаркие пески Омана.Работы, наполненные солнцем, светом, яркими экзотическими красками тропической страны, согрели гостей в рождественский жгучий мороз. Автор рассказал о своих путешествиях, истории и быте далекой арабской страны, ее людях, традициях, культуре, особенностях.Зрителям было представлено несколько авторских видеороликов, которые перенесли их в Оман, его пустыни и оазисы.На выставке - более 50 фотографий, отпечатанных специально для вернисажа в Чаплыгине.Фотовыставка продлится до февраля.