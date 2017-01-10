Для выпускников, родителей и учителей открыты "горячии линии"

Задать вопросы по ЕГЭ и ГИА-9 можно по телефонам и в соцсетях.Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в связи с подготовкой к проведению государственной итоговой аттестации (далее, – ГИА) 2017 года управление образования и науки и науки Липецкой области напоминает о работе специальных «горячих линий» по ГИА-9 и ГИА-11.
Родители и выпускники могут задать интересующие вопросы по процедурам экзамена, правилам его проведения. Вопросы можно задать с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:30 час. по телефонам: 8 (4742) 34-75-09; 32-94-08 (ЕГЭ); 8 (4742) 32-94-66 (ГИА-9); 8 (4742) 32-94-34 (ГИА-11).
По телефонам «горячей линии» выпускники, их родители, а также преподаватели, организаторы могут обращаться к специалистам управления образования и науки Липецкой области с вопросами, касающимися разных аспектов ГИА: процедуры экзамена, оформления заданий, организационных требований и др.
Кроме того, вопросы можно задать на официальных страницах управления в социальных сетях: Вконтакте: https://vk.com/egelipetsk; Вконтакте: https://vk.com/edu48; Facebook: https://www.facebook.com/uoin.lo.