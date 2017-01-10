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Наркоманка ехала в Липецк лечиться и обворовала попутчика

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10 января 2017 г., 12:13
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Наркоманка ехала в Липецк лечиться и обворовала попутчика

В купе поезда девушка выпивала с мужчиной, которого и обчистила

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Ачинск раскрыли кражу мобильного телефона, совершенную в поезде №91 сообщением «Северобайкальск - Москва». 

Полицейские установили, что краже предшествовало обильное употребление спиртного между 44-летним мужчиной и его 26 летней попутчицей. Дождавшись, пока поздним вечером сосед уснет на своем месте, женщина похитила мобильник и денежные средства в размере 1000 рублей. Когда пострадавший очнулся и хватился пропавшего телефона и денег, на место был вызван наряд транспортной полиции. Уже на территории Омской области оперативники провели личный досмотр гражданки и изъяли у нее похищенное имущество. Уже в ходе разбирательства по уголовному делу выяснилось, что молодая особа следовала через Москву в г. Липецк, в «Церковь Прославления» для прохождения лечения от наркотической зависимости. В данный момент злоумышленница задержана и находится под стражей. Скорее всего, лечиться от наркомании ей придется в государственном исправительном учреждении закрытого типа.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 п. «В» и «Г» ст. 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает Управление на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

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