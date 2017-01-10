Липчанам расскажут о выращивании урожаев без «химии»

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В новом дачном сезоне можно попробовать новые методы выращивания экологически-чистых овощей и фруктов.

Специально для этого, в Бартеневской библиотеке проведут лекцию по выращиванию фруктов, овощей и ягоды без «химии», экологичными и безопасными методами. Как получать хорошие урожаи в любую погоду, повысить плодородие почвы на участке, как заменить тяжелый труд на участке в увлекательную, творческую деятельность расскажет руководитель Липецкого центра природного земледелия «Сияние» Надежда Александровна Федерякина.

Первая лекция – «Введение в тему «Природосообразное земледелие. Итоги прошлого огородного сезона состоится 15 января, в воскресенье, в 13.00 в Библиотечно-информационном центре им. П. И. Бартенева по адресу: ул. Ленина, д. 31 (напротив Детского парка). Приглашаются все желающие, вход бесплатный.