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НовостиОбщество

Липчанам расскажут о выращивании урожаев без «химии»

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10 января 2017 г., 12:05
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Липчанам расскажут о выращивании урожаев без «химии»
Фото: uv66.ru

В новом дачном сезоне можно попробовать новые методы выращивания экологически-чистых овощей и фруктов.

Специально для этого, в Бартеневской библиотеке проведут лекцию по выращиванию фруктов, овощей и ягоды без «химии», экологичными и безопасными методами.  Как получать хорошие урожаи в любую погоду, повысить плодородие почвы на участке, как заменить тяжелый труд  на участке в увлекательную, творческую деятельность расскажет руководитель Липецкого центра природного земледелия «Сияние» Надежда Александровна Федерякина. 

Первая лекция – «Введение в тему «Природосообразное земледелие. Итоги прошлого огородного сезона состоится 15 января, в воскресенье, в 13.00 в Библиотечно-информационном центре им. П. И. Бартенева по адресу: ул. Ленина, д. 31 (напротив Детского парка). Приглашаются все желающие, вход бесплатный.

Теги новости: экология
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