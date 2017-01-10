В Липецке собирают книги для детей с ограниченными возможностями здоровья

Централизованная библиотечная система города Липецка приглашает липчан присоединиться к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Инициатором акции выступила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Идея акции – подарив книги, искренне выразить свою любовь тем, кто в этом особенно остро нуждается. Дети и взрослые могут принести новые детские книги в муниципальные библиотеки города.

Как сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка, 14 февраля на празднике, приуроченном к Международному дню книгодарения, собранные книги торжественно передадут детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на реабилитации в пансионате «Лазори».