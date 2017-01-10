Искать:
10
Вторник, 10 января 2017 г.12:24
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

В Липецке собирают книги для детей с ограниченными возможностями здоровья

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 11:53
95
Изменить шрифт
В Липецке собирают книги для детей с ограниченными возможностями здоровья

Централизованная библиотечная система города Липецка приглашает липчан присоединиться к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Инициатором акции выступила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Идея акции – подарив книги, искренне выразить свою любовь тем, кто в этом особенно остро нуждается. Дети и взрослые могут принести новые детские книги в муниципальные библиотеки города.

Как сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка,  14 февраля на празднике, приуроченном к Международному дню книгодарения, собранные книги торжественно передадут детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся на реабилитации в пансионате «Лазори».

Теги новости: книги
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Липчане собирают книги осужденным
Липчане собирают книги осужденным
25.05.2016 12:07:56
5
1014
В библиотечном сквере заканчиваются книги
В библиотечном сквере заканчиваются книги
28.07.2016 16:22:35
11
2963
В библиотеке Липецка раздадут книги
В библиотеке Липецка раздадут книги
14.11.2016 11:46:24
1165
Липчане пока не спешат в магазины за новой книгой о Гарри Поттере
Липчане пока не спешат в магазины за новой книгой о Гарри Поттере
07.12.2016 15:16:48
10
1263
Липчане пытаются вернуть восьмую книгу о Гарри Поттере обратно в магазины
Липчане пытаются вернуть восьмую книгу о Гарри Поттере обратно в магазины
15.12.2016 14:33:00
25
3754
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро