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НовостиВ России

ЦБ начнет блокировать вредоносные сайты за один день

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10 января 2017 г., 12:43
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ЦБ начнет блокировать вредоносные сайты за один день

Банк России сможет кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Рунете.

Банк России получил право выявлять и блокировать за один день сайты с противоправным содержанием, вредоносными программами или фишинговые сайты.

Непосредственным закрытием того или иного сайта ЦБ будет заниматься не сам, а через координационный центр, в который будет поступать информация о сайте-нарушителе. Однако процедура обращения регулятора в центр организована максимально оперативно, что означает фактически самостоятельное закрытие ресурса самим Банком России.

В пресс-службе ЦБ газете «Известя» рассказали, что вся процедура будет занимать один день. Соглашение об этом было подписано в конце 2016 года и будет действовать в течение трех лет.

В Банке России «Известиям» также сообщили, что в 2016 году ЦБ при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) закрыл 1588 фишинговых сайтов. По данным регулятора, эти ресурсы угрожали финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.
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777
10 января 2017 г., 12:54
Правильно, а отдел "К" пусть кредиты выдаёт.
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