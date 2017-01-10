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НовостиВ России

Минкомсвязь подготовило поправки к «пакету Яровой»

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0
10 января 2017 г., 11:01
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Минкомсвязь подготовило поправки к «пакету Яровой»

С 1 июля 2018 года интернет-компании будут хранить информацию об обмене сообщениями между клиентами год вместо шести месяцев.

Как пишет газета «Известия», министерство связи России подготовило поправки к пакету законопроектов Ирины Яровой и Виктора Озерова, согласно которым с 1 июля 2018 года будут увеличены сроки хранения пользовательской информации в сети.

Таким образом, организаторы распространения информации в сети должны будут в течение года хранить «метаданные» пользователей. Речь идет о фактах обмена текстом, видео, звуками и картинками, о логинах и географическом положении участников в социальных сетях, почтовых сервисах, мессенджерах и других сайтах, находящихся в российской юрисдикции.

Сейчас эту информацию нужно хранить только шесть месяцев.
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