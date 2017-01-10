В Липецке зарезали электромонтера

Тело мужчины нашли его коллеги.

Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области по факту обнаружения тела 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).По данным следствия, вечером 9 января в собственной квартире по улице Тельмана было обнаружено тело 58-летнего электромонтера. О произошедшем в правоохранительные органы заявили коллеги потерпевшего, пришедшие чтобы выяснить причину его отсутствия на рабочем месте. При осмотре места происшествия на теле хозяина квартиры следователями-криминалистами обнаружены колото-резаные ранения в области грудной клетки. Для установления причины его смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления. Допрашиваются возможные свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.