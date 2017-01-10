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НовостиОбщество

«Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»

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0
10 января 2017 г., 10:28
2
289
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«Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»

Уборку снега липчанам стоит постить в социальные сети.

Управление молодежной политики Липецкой области объявило акцию по поощрению тех, кто выйдет на улицы региона чистить снег. Победителей проекта наградят термокружками с фирменными логотипами.

Для того, чтобы стать участником акции надо сделать несколько фотографий, которые отражают вклад в расчистку территории от снега. Снимки стоит разместить в социальных сетях хэштегами #ЯДоброволец #УборкаСнега #Добро48. Обещают наградить тройку лучших.

Кроме того, в если вы знаете одиноких пожилых людей нашего региона, которым необходима помощь в расчистке дворов от снега, об этом стоит сообщить по телефону (4742) 23-01-70. Любой желающий может как присоединиться к добровольцам (для этого также нужно позвонить в Центр развития добровольчества), так и самостоятельно сделать доброе дело, убрав снег в своем дворе или на парковке.
Теги новости: Акция, снег, уборка
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https://vk.com/chp48
10 января 2017 г., 10:32
Происшествие в Липецке сегодня , в этой группе https://vk.com/chp48 . Строго 18+
ЛИПЕЦК https://vk.com/chp48
10 января 2017 г., 10:31
Происшествие в Липецке сегодня , в этой группе https://vk.com/chp48 . Строго 18+
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