«Кто возьмет билетов пачку, тот получит водокачку»

Уборку снега липчанам стоит постить в социальные сети.

Управление молодежной политики Липецкой области объявило акцию по поощрению тех, кто выйдет на улицы региона чистить снег. Победителей проекта наградят термокружками с фирменными логотипами.Для того, чтобы стать участником акции надо сделать несколько фотографий, которые отражают вклад в расчистку территории от снега. Снимки стоит разместить в социальных сетях хэштегами #ЯДоброволец #УборкаСнега #Добро48. Обещают наградить тройку лучших.Кроме того, в если вы знаете одиноких пожилых людей нашего региона, которым необходима помощь в расчистке дворов от снега, об этом стоит сообщить по телефону (4742) 23-01-70. Любой желающий может как присоединиться к добровольцам (для этого также нужно позвонить в Центр развития добровольчества), так и самостоятельно сделать доброе дело, убрав снег в своем дворе или на парковке.