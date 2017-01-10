Наркоторговец приобрел товар через закладки

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту сбыта наркотических средств в крупном размере.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, уроженец области, обвиняемый вступил в преступный сговор с другими лицами на совершение незаконного сбыта наркотического средства.
С этой целью обвиняемый через социальные сети и систему «закладок» приобрел наркотическое средство для последующего сбыта потенциальным потребителям.
Согласно показаниям обвиняемого половину приобретаемого наркотика он оставлял себе, а остальное продавал своим знакомым по 1000 рублей.
В результате успешно проведенной правоохранительными органами операции по изобличению на территории области наркодилеров, преступление было пресечено.
В ходе следствия обвиняемому по трем эпизодам предъявлено обвинение по п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), по 1 - по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статью по наиболее тяжкому составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового.