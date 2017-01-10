Наркоторговец приобрел товар через закладки

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, уроженец области, обвиняемый вступил в преступный сговор с другими лицами на совершение незаконного сбыта наркотического средства.С этой целью обвиняемый через социальные сети и систему «закладок» приобрел наркотическое средство для последующего сбыта потенциальным потребителям.Согласно показаниям обвиняемого половину приобретаемого наркотика он оставлял себе, а остальное продавал своим знакомым по 1000 рублей.В результате успешно проведенной правоохранительными органами операции по изобличению на территории области наркодилеров, преступление было пресечено.В ходе следствия обвиняемому по трем эпизодам предъявлено обвинение по п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), по 1 - по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.Санкция статью по наиболее тяжкому составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового.