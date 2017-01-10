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НовостиОбщество

Наркоторговец приобрел товар через закладки

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10 января 2017 г., 10:24
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Наркоторговец приобрел товар через закладки

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, уроженец области, обвиняемый вступил в преступный сговор с другими лицами на совершение незаконного сбыта наркотического средства.

С этой целью обвиняемый через социальные сети и систему «закладок» приобрел наркотическое средство для последующего сбыта потенциальным потребителям.

Согласно показаниям обвиняемого половину приобретаемого наркотика он оставлял себе, а остальное продавал своим знакомым по 1000 рублей.

В результате успешно проведенной правоохранительными органами операции по изобличению на территории области наркодилеров, преступление было пресечено.

В ходе следствия обвиняемому по трем эпизодам предъявлено обвинение по п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), по 1 - по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статью по наиболее тяжкому составу преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового.
Теги новости: наркотики
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ЧИТАЮЩИЙ
10 января 2017 г., 10:49
Город -48, Вы что издеваетесь с вашей рекламой.С начала года все мозги высушили.Или ваши правили,для вас звук пустой?
ЛИПЕЦК https://vk.com/chp48
10 января 2017 г., 10:30
Происшествие в Липецке сегодня , в этой группе https://vk.com/chp48 . Строго 18+
Все комментарии (2)
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