Бомж заночевал в торговом центре и взломал терминал моментальных платежей

Здание злоумышленник покинул по пожарной лестнице.

8 января в полицию обратился частный предприниматель и сообщил, что из терминала оплаты, расположенного в фойе одного из торговых домов Лебедяни, украждены деньги.При опросе персонала торгового центра полицейские выяснили, что вечером они обратили внимание на подозрительного мужчину, который длительное время находился в холле здания. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался 37 летний ранее судимый за кражу гражданин без определённого места жительства.Задержанный пояснил, что вечером он спрятался за ячейками камеры хранения и после закрытия торгового центра с помощью лома вскрыл терминал, похитил из него кассету с деньгами и через пожарную лестницу покину здание. При задержании часть похищенных денег была изъята, часть денег злоумышленник успел потратить на личные нужды. В настоящее время полицейскими проводятся криминалистические экспертизы и устанавливается размер причинённого ущерба, передает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.