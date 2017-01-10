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НовостиПроисшествия

Бомж заночевал в торговом центре и взломал терминал моментальных платежей

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10 января 2017 г., 10:18
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Бомж заночевал в торговом центре и взломал терминал моментальных платежей

Здание злоумышленник покинул по пожарной лестнице.

8 января  в полицию обратился частный предприниматель и сообщил, что из терминала оплаты, расположенного в фойе одного из торговых домов Лебедяни, украждены деньги.

При опросе персонала торгового центра полицейские выяснили, что вечером  они обратили внимание на подозрительного мужчину, который длительное время находился в холле здания. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий был задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался 37 летний ранее судимый за кражу гражданин без определённого места жительства.

Задержанный пояснил, что вечером он спрятался за ячейками камеры хранения и после закрытия торгового центра с помощью лома вскрыл терминал, похитил из него кассету с деньгами и через пожарную лестницу покину здание. При задержании часть похищенных денег была изъята, часть денег злоумышленник успел  потратить на личные нужды. В настоящее время полицейскими проводятся криминалистические экспертизы и  устанавливается размер причинённого ущерба, передает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
Теги новости: кража
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