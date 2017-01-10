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НовостиОбщество

Одна из старейших школ Липецка готовится к 100-летию

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10 января 2017 г., 10:09
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Одна из старейших школ Липецка готовится к 100-летию

Присоединиться к юбилею могут учителя, выпускники, школьники и их родители.

Лицей №3 им.К.А.Москаленко в Липецке готовится отметить свое столетие. Официально учебное учреждение начало работать еще при заводе "Свободный Сокол". Трудно посчитать, сколько же учителей и детей за это время успели поработать и поучиться там. Теперь лицей №3 намерен устроить серию торжественных мероприятий в честь векового юбилея. - Несмотря на то, что у лицея большой архив, мы обратились к своим выпускникам, чтобы те вспомнили школьные годы. Сейчас идет пополнение сведений, и нам было бы приятно, если бывшие ученики открыли альбомы юности и вспомнили те счастливые времена. Кроме того, если кто-то захочет поделиться своим фото из стен лицея и рассказать о снимке, то мы его с радостью примем, - уточнила директор лицея №3 Светлана Тюнина. У лицея богатая история. Для того, чтобы ее охватить, в архиве и музее учреждения образования создали несколько сюжетных линий. Здесь сведения об учителях, руководителях, медалистах, о династиях педагогов и металлургов. Одним из самых трогательных можно считать раздел «Не закончен школьный роман»: это истории о семьях, чья любовь родилась еще за партами. В лицее, между прочим, учатся немало детей тех, кто когда-то встретил свою судьбу на переменке. Пополнение архива и обновление музея, созданного еще к 80-летию лицея, не единственные мероприятия. В планах стоят встречи с выпускниками, подготовка экскурсоводов и знакомство школьников с первой Альма Матер, сбор воспоминаний педагогов. В этом лицею могут помочь преподаватели, выпускники, ученики и их родители. Фотографии и интересные сведения можно присылать по электронной почте sc3_lipetsk@mail.ru или придти в лицей и рассказать воспоминания кураторам праздника. Главные его торжества намечены на начало будущего учебного 2017/18 года.
Теги новости: Лицей, юбилей, праздник
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