Школьники изучали историю, собирали старые батарейки и навещали больных

Фото http://shkolabuduschego.ru/

В Липецке продолжается медиаэстафета "Дежурный по городу"

В липецкой школе №2 состоялась акция «Улица героя» в рамках медиаэстафеты «Дежурный по городу». Как сообщили в городском департаменте образования, ребята изучили биографии героев Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы, находящиеся вблизи школы. Подготовили листовки с информацией о советском военачальнике, Главном маршале артиллерии, Герое Советского Союза Митрофане Ивановиче Неделине, военном лётчике, командире звена 752-го авиационного полка дальнего действия 24-й авиационной дивизии дальнего действия, Герое Советского Союза Дмитрие Ивановиче Барашеве, выдающемся летчике, мастере воздушного боя, участнике обороны Ленинграда, Герое Советского Союза Сергее Гавриловиче Литаврине.. Горожанам были розданы 300 листовок, а для учащихся начальной школы ребята провели классные часы. Представители лицея №44 провели экологическую акцию по сбору отработанных батареек. Как сообщают ребята, спасено 20300 квадратных метров земли от заражения, т.к.собранные 1015 использованных батареек (1 батарейка заражает 20 квадратных метров земли) сданы в пункт утилизации. Пропаганде здорового образа жизни посвятили свое дежурство учащиеся школы №52. Члены дежурной бригады провели лекции о влиянии на здоровье пагубных привычек, рассказали о спортивно-туристических проектах и мероприятиях, которые проводятся в нашем городе, в том числе Липецкой областной молодежной спортивно-оздоровительной общественной организацией «Ассоциация мультиспорта», стали участниками школьного «Праздника здоровья и спорта». «Жить! Жить! Жить!» Под таким девизом прошли в школе №21 мероприятия, также направленные на ведение здорового образажизни. Об этом в отчёте о своём дежурстве рассказывает команда «Поколение -21». Спортивные праздники в детских садах и беседы с первоклассниками о пользе занятий физкультурой и спортом провели учащиеся школы №6. «Городошный спорт не справедливо забыт, - считают учащиеся гимназии №1. - А когда-то в него играли великие воины, ученые, писатели. Возродим городки в Липецке!». Так началось дежурство в старейшем образовательном учреждении нашего города. На Совете гимназистов рассказали об Ассоциации дворовых видов спорта, Первом Кубке Ивана Петровича Павлова по городошному спорту. Ребята попробовали свои силы в популярной русской игре и обратились с призывом заниматься дворовыми видами спорта. А учащиеся школы №42 посвятили своё дежурство уходящему Году Российского кино. Они просмотрели отечественные фильмы, сшили костюмы, разучили танцы и выступили с ними, перенеся зрителей к героям фильмов "Свадьба в Малиновке", "Война и Мир", "Стиляги", "Любовь и голуби" и др. О том, что предполагает культурно-образовательный творческий проект "Театр и лицей" рассказали в отчёте о своём дежурстве представители лицея №66. Партнёром лицея является Липецкий академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, и лицеисты стали для просматривающих их видеоотчет проводниками в таинственный Мир закулисья. Учащиеся школы №10 поделились своими мыслями о том, что нужно сделать, чтобы оставить след в истории любимого города. Воспитанники центра «Стратегия» расчищали дорожки от снега, а учащиеся школы №55 собирали макулатуру, кормили птиц, помогали пожилым, посещали детей в больницах и др.