Нарушители ветеринарного законодательства в 2016 году набрали штрафов на 4 миллиона рублей

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Правда, взыскать удалось лишь третью часть штрафов.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в 2016 году проведено 126 мероприятий по надзору за соблюдением требований ветеринарного законодательства.

По фактам выявленных нарушений составлено 138 протоколов об административных правонарушениях, выдано 46 предписания об устранении выявленных нарушений, в суды направлен 21 материал об административных правонарушениях.

В итоге общая сумма наложенных штрафов составила 4 млн. 124 тыс. руб. Правда, взыскать пока удалось лишь третью часть - 1 млн. 522 тыс. руб.



