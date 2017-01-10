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НовостиОбщество

Нарушители ветеринарного законодательства в 2016 году набрали штрафов на 4 миллиона рублей

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0
10 января 2017 г., 09:03
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Нарушители ветеринарного законодательства в 2016 году набрали штрафов на 4 миллиона рублей
Фото http://www.digitaljournal.com

Правда, взыскать удалось лишь третью часть штрафов.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в 2016 году проведено 126 мероприятий по надзору за соблюдением требований ветеринарного законодательства.

По фактам выявленных нарушений составлено 138 протоколов об административных правонарушениях, выдано 46 предписания об устранении выявленных нарушений, в суды направлен 21 материал об административных правонарушениях.

В итоге общая сумма наложенных штрафов составила 4 млн. 124 тыс. руб. Правда, взыскать пока удалось лишь третью часть - 1 млн. 522 тыс. руб.

Теги новости: Ветеринария.
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10 января 2017 г., 09:14
Россельхознадзор собак в квартирах, и в местах выгула, пусть проверит. Вот где нарушения не только ветеринарного законодательства, но и санитарных норм.
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