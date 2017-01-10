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НовостиПроисшествия

Ельчанка обокрала приятеля из «Друг вокруг»

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0
10 января 2017 г., 09:01
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Ельчанка обокрала приятеля из «Друг вокруг»

Потенциальный любовник уснул в ванной.

Мировой судья СУ №2 Ельца Липецкой области вынес приговор о отношении нетривиальной кражи. К ответственности за преступление привлекли местную пользовательницу социальной сети «Друг вокруг».

Как следует из показаний подсудимой, в течение трех недель она вела переписку с незнакомцем на ресурсе «Друг вокруг». Парень успел рассказать ей, что живет в Ельце один, временно работает на стройке. Один из вечеров он предложил ей скоротать его вместе и пригласил к себе. Они встретились около его дома и отправились в ближайший магазин за горячительными напитками. Застолье продолжалось на кухне около трех часов. Потом хозяин решил принять ванну. Его гостья тем временем прошла в другую комнату. Хозяин квартиры находился в ванной комнате долгое время, и она решила пойти посмотреть что случилось. Подойдя к двери ванной комнаты, она постучала, но приятель не ответил, тогда она ушла обратно в комнату. Через 10 минут она открыла дверь и заглянула в ванную комнату, там увидела, что парень спит в самой ванной, а на ее краю лежит планшет. Тогда гостья решила украсть планшет с картой памяти в нем и чехол к аппарату. Общая сумма ущерба составила 3 163 рубля. С украденным она села в такси. Но на этот момент ее уже вычислила полиция. Девушка решила сознаться.

Мировой суд признал ельчанку виновной и назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ. Все украденное вернется незадачливому любовнику.
Теги новости: Кража, суд, социальная сеть
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Макс
10 января 2017 г., 09:14
вот это да. Она только села в такси, а полиция уже все вычислила. Как я понимаю, даже заявления не было, а уже все раскрыто
222
10 января 2017 г., 09:13
че за планшет за 3000, у меня чехол стоит 2500
это члены моего кружка
10 января 2017 г., 09:12
А это кружки моего члена
Все комментарии (5)
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