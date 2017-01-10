Ельчанка обокрала приятеля из «Друг вокруг»

Потенциальный любовник уснул в ванной.

Мировой судья СУ №2 Ельца Липецкой области вынес приговор о отношении нетривиальной кражи. К ответственности за преступление привлекли местную пользовательницу социальной сети «Друг вокруг».Как следует из показаний подсудимой, в течение трех недель она вела переписку с незнакомцем на ресурсе «Друг вокруг». Парень успел рассказать ей, что живет в Ельце один, временно работает на стройке. Один из вечеров он предложил ей скоротать его вместе и пригласил к себе. Они встретились около его дома и отправились в ближайший магазин за горячительными напитками. Застолье продолжалось на кухне около трех часов. Потом хозяин решил принять ванну. Его гостья тем временем прошла в другую комнату. Хозяин квартиры находился в ванной комнате долгое время, и она решила пойти посмотреть что случилось. Подойдя к двери ванной комнаты, она постучала, но приятель не ответил, тогда она ушла обратно в комнату. Через 10 минут она открыла дверь и заглянула в ванную комнату, там увидела, что парень спит в самой ванной, а на ее краю лежит планшет. Тогда гостья решила украсть планшет с картой памяти в нем и чехол к аппарату. Общая сумма ущерба составила 3 163 рубля. С украденным она села в такси. Но на этот момент ее уже вычислила полиция. Девушка решила сознаться.Мировой суд признал ельчанку виновной и назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ. Все украденное вернется незадачливому любовнику.