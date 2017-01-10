В декаде спорта приняли участие сотни жителей Липецкой области

В регионе на новогодних каникулах состоялось множество спортивных мероприятий и соревнований.
В Данкове на стадионе стартовало традиционное первенство района по мини-футболу на снегу "Зимний мяч России-2017", посвященный памяти В.Е.Зенина. Бороться за за переходящий Кубок заявились 10 команд, причём в этом году первенство расширило свои границы - в играх принимают участие команды из соседнего населенного пункта Лев Толстой. Матчи пройдут в два круга и закончатся накануне Дня защитника Отечества.
Также в рамках Декады спорта состоялась игра в хоккей с мячом между командами обучающихся школы с. Бигильдино Данковского района Липецкой области. Также в Данковском районе состоялись лыжные забеги, а в школе селе Ивановка Данковского района все желающие приняли участие в соревнованиях по теннису. Участники получили массу положительных эмоций и заряд энергии .
В Становлянском районе, в районном спорткомплексе прошёл открытый турнир по мини-футболу на приз районной газеты «Звезда», продолжавшийся 2 дня. В турнире приняли участие 5 команд. Игры проходили по круговой системе. В итоге третье место заняла команда «Орёл» Становлянский с/с, на второй ступени пьедестала команда «Зодиак» из Ельца, чемпионом турнира и обладателем Кубка «Звезды» стала команда СТ-Шина.
В Хлевенском районе Декада спорта и здоровья также удалась на славу! В каждом сельском поселении функционируют катки и лыжные трассы. Жители района всех возрастных категорий с энтузиазмом принимают участие во всех турнирах и соревнованиях. В плавательном бассейне "Акватория" прошел турнир по плаванию, где участники сдавали нормативы в рамках ВФСК ГТО. В данном мероприятии приняло участие более 120 человек.
В одной из воинских частей Липецкой области также состоялся традиционный новогодний спортивный праздник, который включал соревнования по армрестлингу, перетягивание каната и другие виды спорта.
В городе Ельце, в обновлённом Петровском парке прошли соревнования по лыжным гонкам «Первенство города Ельца среди школьников «Петровская лыжня». Организаторами соревнований выступили Комитет по физической культуре и спорту городского округа город Елец и Детско-юношеская спортивная школа №2. Соревнования проводились среди школьников в трёх возрастных группах: 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс. Победителями и призёрами соревнований стали: 1 место- Нагорных Алиса, Александров Кирилл, Нагорных Юлия, Касимов Владимир, Лазарев Иоанн, 2 место- Белых Владислав, Смыков Андрей; 3 место- Кожемятник Алексей, Ларин Максим, сообщает сообщество "СПОРТ, ТУРИЗМ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЛИПЕЦК".