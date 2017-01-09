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НовостиОбщество

Липецкие магазины завалило снегом

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2
09 января 2017 г., 19:44
6
1126
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Липецкие магазины завалило снегом
фото http://liptorg-cp.ru/новости/a-sneg-idet/

Ни одно из 6-ти обследованных торговых предприятий не позаботилось о покупателях.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с целью отражения отношения руководителей торговых предприятий к безопасности своих покупателей специалисты управления провели выезд с целью осмотра прилегающих территорий магазинов и автостоянок на наличие неубранного снега.

Ни одно из 6-ти обследованных торговых предприятия не позаботилось о том, чтобы их прилегающая территория и автостоянки для автомобилей покупателей были полностью очищены от снега. И это несмотря на то, что снег перестал идти вечером 7 января.

Однако стоит отметить, что усилиями сотрудников магазинов на площади Заводская и улицы Ушинского и Баумана прилегающая к ним территория очищена вручную и посыпана песком, но автостоянки, требующие механической уборки остаются, заснеженными.

Магазины по улица Ушинского и Студёновская на данную проблему обратили внимание только после замечаний сотрудников управления. Неужели картина буксующих в снегу автомобилей и поскальзывающихся на ступеньках покупателей считается нормой для данных торговых предприятий? - Задаются вопросом специалисты управления потребрынка.

Руководители всех обследованных предприятий торговли заверили, что в кратчайшие сроки прилегающая территория будет очищена от снега и наледи. Управление будет держать данный вопрос на постоянном контроле.
Теги новости: снег, магазин
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Ваши комментарии
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Ипполит
09 января 2017 г., 20:56
Как бы это рьяное управление заставит ЖКХ заняться. Завтра жду новость под названием" управление проверило санитарные узлы предприятий общественного питания, и все толчки оказались засраны" )))))
Макарыч
09 января 2017 г., 20:50
Областному потребрынку осталось трактор купить и магазины прочищать. Во забава будет.
давно пора
09 января 2017 г., 20:37
Сокольску давно пора отделится от тербунского колхоза.
Все комментарии (6)
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