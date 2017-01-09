Липецкие магазины завалило снегом

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Ни одно из 6-ти обследованных торговых предприятий не позаботилось о покупателях.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, с целью отражения отношения руководителей торговых предприятий к безопасности своих покупателей специалисты управления провели выезд с целью осмотра прилегающих территорий магазинов и автостоянок на наличие неубранного снега.Ни одно из 6-ти обследованных торговых предприятия не позаботилось о том, чтобы их прилегающая территория и автостоянки для автомобилей покупателей были полностью очищены от снега. И это несмотря на то, что снег перестал идти вечером 7 января.Однако стоит отметить, что усилиями сотрудников магазинов на площади Заводская и улицы Ушинского и Баумана прилегающая к ним территория очищена вручную и посыпана песком, но автостоянки, требующие механической уборки остаются, заснеженными.Магазины по улица Ушинского и Студёновская на данную проблему обратили внимание только после замечаний сотрудников управления. Неужели картина буксующих в снегу автомобилей и поскальзывающихся на ступеньках покупателей считается нормой для данных торговых предприятий? - Задаются вопросом специалисты управления потребрынка.Руководители всех обследованных предприятий торговли заверили, что в кратчайшие сроки прилегающая территория будет очищена от снега и наледи. Управление будет держать данный вопрос на постоянном контроле.