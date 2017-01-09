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НовостиОбщество

В устранении последствий снегопада на дорогах Липецкой области было задействовано 250 единиц техники

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09 января 2017 г., 19:34
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В устранении последствий снегопада на дорогах Липецкой области было задействовано 250 единиц техники

В ночь с 6 на 7 января и 8 января во всех районах области при сильном ветре имели место обильные снегопады. Температура воздуха колебалась от -15 до -23 градусов.

С началом снегопада все силы подрядных организаций были мобилизованы на недопущение остановки движения транспорта. В первую очередь контролировались снегозаносимые участки и крутые спуски- подъемы.  

В работе по расчистке дорог общего пользования регионального значения  было задействовано до 250 единиц дорожной техники.

Транспортных заторов по причине несвоевременного принятия мер со стороны дорожных служб на региональной дорожной сети не выявлено, сообщает управление дорог и транспорта Липецкой области.

Теги новости: снегопад
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гость
09 января 2017 г., 19:43
В Елецком районе до сих пор не расчищены дороги,конкретно д.Кожуховка Архангельское поселение уже 2 недели не могут оттуда выехать наши родственники.
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