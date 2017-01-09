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НовостиОбщество

Почти 1,5 тысячи липецких школьников примут участие в региональном этапе Олимпиады

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09 января 2017 г., 19:02
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Почти 1,5 тысячи липецких школьников примут участие в региональном этапе Олимпиады

Региональный этап стартует 11 января.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, с 11 января по 22 февраля 2017 года в Липецкой области пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) ежегодно проводится во всех регионах Российской Федерации и проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. ВсОШ объединяет не только обучающихся из разных школ, городов, субъектов Российской Федерации, но и научных работников, преподавателей вузов, которые стремятся выявить одаренных школьников, помочь их дальнейшему становлению.

В муниципальном этапе ВсОШ по Липецкой области приняли участие более 8000 школьников 9-11 классов. В региональном этапе ВсОШ 2017 года в Липецкой области примут участие 1490 школьников, набравших необходимое количество баллов для участия по итогам муниципального этапа олимпиады, а также победители и призеры регионального этапа 2015/16 учебного года.
Олимпиада включает в себя 24 предмета: математику, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), информатику и ИКТ, физику, химию, биологию, экологию, географию, астрономию, литературу, историю, обществознание, экономику, право, искусство (мировая художественная культура), физическую культуру, технологию, основы безопасности жизнедеятельности.

Для подготовки школьников к региональному этапу олимпиад проводились консультационные сборы для участников регионального этапа. В этом году сборы проходили с 19 по 27 декабря 2016 года в очной и дистанционной форме на сайте Центра «Стратегия». Будущие участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников получили необходимый теоретический и практический материал для подготовки к олимпиаде. Консультационные сборы проходили на базе Центра поддержки одаренных детей.

Напомним, Центр поддержки одаренных детей был открыт 5 октября 2016 года в целях совершенствования системы поиска и поддержки одаренных детей в Липецкой области. 236 школьников Липецкой области побывали на выездных профильных сменах по физико-математическому, биолого-химическому, лингво-информационному, социально-экономическому направлениям с октября по декабрь 2016 года. Преподавательский состав включал преподавателей ведущих вузов: ЕГУ им. И.А. Бунина, ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, ЛГТУ, ИРО ЛО, МГУ им. М.В. Ломоносова, ВГУ.

В этом году для школьников Липецкой области состоялась очно-заочная школа «Одаренный ребенок» для 555 школьников области, которые проходили обучение у преподавателей вузов Липецка, Ельца и Воронежа.

Традиции всероссийских олимпиад базируются на идее обеспечения одаренным школьникам возможности проявления своих талантов.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников позволяет выявить мотивированных на достижения липецких старшеклассников и является стартовой площадкой в их профессиональном самоопределении.
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