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НовостиОбщество

В Липецкой области установлено 262 туристических указателя

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0
09 января 2017 г., 17:48
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В Липецкой области установлено 262 туристических указателя

Вскоре системы туристской навигации будут установлены на трассе М-4

Как сообщили в Центре кластерного развития туризма, в  2015-2016 годах учреждении была проведена работа по проектированию и развитию региональной системы туристской навигации. Основная задача реализации системы - формирование комфортной среды для жителей и гостей Липецкой области. Система реализуется по международным стандартам на двух языках, поэтому теперь в Липецкой области создана комфортная среда для иностранных туристов. 

На текущий период изготовлено и установлено 262 знака туристкой навигации в Ельце, Задонске, Липецком, Елецком, Задонском, Данковском, Лебедянском и других районах области, 64 знака изготовлены для города Липецка и будут установлены в 2017 году. Навигацией будут охвачены все объекты показа, расположенные на территории областного центра. В 2017 году работа по распространению системы туристской навигации будет продолжена и впервые будут установлены знаки на трассе М4.


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