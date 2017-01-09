Спасатели очистили купол Ледового комплекса от снега

Это позволило снизить риск возникновения несчастных случаев.

Как сообщает пресс-служа ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после обильных снегопадов последних дней руководство Ледового комплекса по улице Минская обратилось к сотрудникам МЧС с просьбой оказать помощь в очистке надувного купола для предотвращения его провисания и складывания, что создало бы существенную угрозу для посетителей. Сотрудники МЧС с помощью коленчатого подъемника осуществили очистку купола от снега, что позволило снизить риск возникновения несчастных случаев.