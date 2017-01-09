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НовостиОбщество

Спасатели очистили купол Ледового комплекса от снега

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0
09 января 2017 г., 17:47
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Спасатели очистили купол Ледового комплекса от снега

Это позволило снизить риск возникновения несчастных случаев.

Как сообщает пресс-служа ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после обильных снегопадов последних дней руководство Ледового комплекса по улице Минская обратилось к сотрудникам МЧС с просьбой оказать помощь в очистке надувного купола для предотвращения его провисания и складывания, что создало бы существенную угрозу для посетителей. Сотрудники МЧС с помощью коленчатого подъемника осуществили очистку купола от снега, что позволило снизить риск возникновения несчастных случаев.
Теги новости: снегопад, спасатели
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Вадим
09 января 2017 г., 18:03
"На набережной" каток расчищен. Ура! Все на лёд.
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