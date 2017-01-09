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НовостиОбщество

Роспотребнадзор: «Теперь жалобы клиентов станут основанием для внеплановых проверок»

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1
09 января 2017 г., 16:07
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Роспотребнадзор: «Теперь жалобы клиентов станут основанием для внеплановых проверок»
ото http://zapad24.ru

Правда, за заведомо ложные сведения на жалобщика могут подать в суд.

Липецким предпринимателям нужно быть готовыми к тому, что их начнут проверять гораздо чаще.

Об относительно спокойных временах, когда проверяющие являлись в торговые, увеселительные и прочие заведения строго по плану раз в год или два, теперь можно забыть.

Липецкой территориальное управления Роспотребнадзора предупреждает, что с 2017 года в стране изменилось законодательство. Теперь проверок станет больше, причем для внепланового визита будет достаточно жалобы недовольного клиента.

- Необходимым условием, чтобы обращения граждан, потребительские права которых нарушены, могли стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, будет являться подтверждение заявителем в его обращении в орган государственного контроля (надзора) факта того, что до обращения в Роспотребнадзор (его территориальный орган), он «обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Не будут рассматриваться обращения в контролирующие органы, присланные анонимно.

Вместо с тем государство застраховалось от злонамеренных и заранее необоснованных жалоб на предпринимателей. Закон предусматривает, что «в отношении взыскания расходов, понесенных органом государственного контроля (надзора) в связи с рассмотрением обращений, содержащих заведомо ложные сведения, орган государственного контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском к соответствующему заявителю».

Теги новости: Проверки, Роспотребнадзор.
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Чел
09 января 2017 г., 16:25
Давно пора их чаще проверять.А то совсем охренели,проверяли 1-2 раза в год.А В ОСТВЛЬНОЕ ВРЕМЯ,ЧТО ХОЧУ ТО И ВОРОЧУ.
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