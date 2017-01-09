Федор Емельяненко благословил липчанина на руководство местной федерацией ММА (ФОТО)

В нашем городе пройдут соревнования по смешанным единоборствам, а сильнейших бойцов будут привлекать к международным турнирам.

Новым официальным представителем Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) в Липецкой области стал известный липецкий спортсмен Сергей Калгин.

Обладатель черных поясов по целому ряду единоборств сменил в этой должности сотрудника полиции Сергея Фаустова.

«Передача эстафеты» произошла в Москве на отчетно-выборной конференции Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) России, где Сергей Калгин был представлен президенту федерации самому известному российскому бойцу Федору Емельяненко. «Последний император» напутствовал липчанина на плодотворную работу, и подчеркнул, что ее будет становиться все больше.

Липецкая область претендует на право проведения чемпионата и первенства ЦФО по ММА в 2018 году. Кроме того, достигнута договоренность об официальных вызовах липецких спортсменов на Всероссийские и международные турниры. Уже в самом ближайшем будущем липецкие поклонники жёстких единоборств смогут увидеть поединки чемпионата области, по итогам которого будет сформирована сборная региона для участия в официальных соревнованиях по ММА.

Добавим, что Сергей Калгин – один из первых и самых ярких воспитанников знаменитой липецкой альма-матер» полноконтактных единоборств – школы Игоря Воротынцева. Недавно тренеры этой школы Сергей Калгин и Денис Денисов впервые в истории Липецкой области побывали на Всероссийском тренерском семинаре в Нижнем Новгороде по смешанным боевым единоборствам, где успешно сдали квалификационные экзамены и вошли в состав лицензированных тренеров про ММА Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) России.





