В липецких школах возобновляются занятия

Как сообщили в профильном департаменте, занятия начнутся согласно календарному учебному графику.

Сегодня за парты сели учащиеся 40 школ Липецка. В остальных уроки начнутся завтра и послезавтра. Позже всех новогодние каникулы закончатся у воспитанников гимназии №1. Они сядут за парты в конце первой рабочей недели года - 12 января.

Напомним, что в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 20 по 31 декабря все школы города были закрыты на карантин. Тогда превышение эпидемиологического порога среди населения составило 37%, от 15 до 65% - среди детского населения.

На сегодняшний день оснований для приостановки образовательного процесса нет. Явка учеников составила 90%, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

