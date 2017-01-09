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НовостиОбщество

В липецких школах возобновляются занятия

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09 января 2017 г., 16:01
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В липецких школах возобновляются занятия

Как сообщили в профильном департаменте, занятия начнутся согласно календарному учебному графику.

Сегодня за парты сели учащиеся 40 школ Липецка. В остальных уроки начнутся завтра и послезавтра. Позже всех новогодние каникулы закончатся у воспитанников гимназии №1. Они сядут за парты в конце первой рабочей недели года - 12 января.

Напомним, что в связи с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 20 по 31 декабря все школы города были закрыты на карантин. Тогда превышение эпидемиологического порога среди населения составило 37%, от 15 до 65% - среди детского населения. 

На сегодняшний день оснований для приостановки образовательного процесса нет. Явка учеников составила 90%, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

Теги новости: карантин,
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нона
09 января 2017 г., 16:26
Надолго ли отправили.... Февраль март ждем еще карантин
Аноним
09 января 2017 г., 16:15
А перед этим вы писали, что эпидемия превышена , а сейчас всех школьников отправляете в школу!
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