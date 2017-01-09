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НовостиОбщество

В Липецке будут идти публичные читки

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1
09 января 2017 г., 15:52
185
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В Липецке будут идти публичные читки

Премьеры публичных читок пьес состоятся в феврале.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 26 января в Липецкой областной научной библиотеке стартует образовательный проект "Театр в библиотеке".

Автор проекта, режиссер и драматург Геннадий Колосов и Липецкая областная научная библиотека предлагают желающим принять участие в публичных читках пьес нобелевских лауреатов по литературе: Дарио Фо, Жана-Поля Сартра и Бернарда Шоу.

- Для того чтобы стать участником проекта, вы должны любить читать и театр. Если вам 16 лет и больше, приходите на организационное собрание, которое состоится 26 января в 18:00 в Липецкой областной научной библиотеке. На этой встрече мы познакомимся друг с другом и с пьесами, которые будут представлены вниманию зрителей-слушателей. А дальше все как в театре - распределение ролей и назначение репетиций, - рассказывает Геннадий Колосов.

Премьеры публичных читок пьес состоятся в феврале, марте и апреле.

Публичная читка - это когда актеры собираются вместе, чтобы читать на публику пьесы. Читают в самых разных местах. Иногда читка превращается в хороший камерный спектакль.

Как отдельный вид театрального зрелища, читка появилась в середине XX века, при театре Royal Court в Лондоне, в эпоху движения «молодых рассерженных людей» - драматургов, решивших произвести революцию в театральном пространстве. Со временем это движение вылилось в то, что сейчас называется «new writing» («новая драма»), и читки стали привычной составляющей театрального процесса в Европе, Америке, а за последние 10 лет и в России.
Теги новости: театр, библиотека, пьеса
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