В Липецке будут идти публичные читки

Премьеры публичных читок пьес состоятся в феврале.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 26 января в Липецкой областной научной библиотеке стартует образовательный проект "Театр в библиотеке".Автор проекта, режиссер и драматург Геннадий Колосов и Липецкая областная научная библиотека предлагают желающим принять участие в публичных читках пьес нобелевских лауреатов по литературе: Дарио Фо, Жана-Поля Сартра и Бернарда Шоу.- Для того чтобы стать участником проекта, вы должны любить читать и театр. Если вам 16 лет и больше, приходите на организационное собрание, которое состоится 26 января в 18:00 в Липецкой областной научной библиотеке. На этой встрече мы познакомимся друг с другом и с пьесами, которые будут представлены вниманию зрителей-слушателей. А дальше все как в театре - распределение ролей и назначение репетиций, - рассказывает Геннадий Колосов.Премьеры публичных читок пьес состоятся в феврале, марте и апреле.Публичная читка - это когда актеры собираются вместе, чтобы читать на публику пьесы. Читают в самых разных местах. Иногда читка превращается в хороший камерный спектакль.Как отдельный вид театрального зрелища, читка появилась в середине XX века, при театре Royal Court в Лондоне, в эпоху движения «молодых рассерженных людей» - драматургов, решивших произвести революцию в театральном пространстве. Со временем это движение вылилось в то, что сейчас называется «new writing» («новая драма»), и читки стали привычной составляющей театрального процесса в Европе, Америке, а за последние 10 лет и в России.