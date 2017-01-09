Прокуратура Ельца открыла «горячую линию» по вопросу отчистки города от снега

Фото http://zabort.ru

Граждане смогут пожаловаться на качество работы коммунальщиков.

Прокуратура Ельца организовала «горячую линию» по вопросам бездействия специализированных служб и управляющих жилищных организаций по очистке дворов, улиц и автодорог от снега и наледи.

Граждане могут сообщить информацию о нарушениях в указанной сфере по телефону 8(47467) 2-17-10, 2-00-51.

Как пообещали в прокуратуре Липецкой области, по каждому обращению будет проведена проверка и при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных.