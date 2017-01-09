Искать:
9
Понедельник, 9 января 2017 г.16:42
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Прокуратура Ельца открыла «горячую линию» по вопросу отчистки города от снега

Рекомендую
0
09 января 2017 г., 15:47
4
245
Изменить шрифт
Прокуратура Ельца открыла «горячую линию» по вопросу отчистки города от снега
Фото http://zabort.ru

Граждане смогут пожаловаться на качество работы коммунальщиков.

Прокуратура Ельца организовала «горячую линию» по вопросам бездействия специализированных служб и управляющих жилищных организаций по очистке дворов, улиц и автодорог от снега и наледи.

Граждане могут сообщить информацию о нарушениях в указанной сфере по телефону 8(47467) 2-17-10, 2-00-51.

Как пообещали в прокуратуре Липецкой области, по каждому обращению будет проведена проверка и при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению нарушений и наказанию виновных.

Теги новости: Прокуратура, Елец, снег, очистка.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Прокуратура обязала власти Ельца отремонтировать квартиру сироты
Прокуратура обязала власти Ельца отремонтировать квартиру сироты
26.12.2016 08:45:36
1095
Руководитель строительной фирмы оштрафован на 70 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства
Руководитель строительной фирмы оштрафован на 70 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства
26.12.2016 08:51:22
2
1179
В Липецкой области прокуратура выявила 90 экстремистских сайтов
В Липецкой области прокуратура выявила 90 экстремистских сайтов
26.12.2016 08:56:15
3
928
Зэк призывал людей к экстремизму прямо из колонии
Зэк призывал людей к экстремизму прямо из колонии
09.01.2017 08:48:26
7
1321
Чиновников оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что они проверили частный пруд
Чиновников оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что они проверили частный пруд
09.01.2017 09:53:00
4
1748
Ваши комментарии
Добавить комментарий
ельчанин
09 января 2017 г., 16:31
Почти все праздничные Новогодние дни на трассе в районе Красного поселка не работал светофор. Бардак в городе при этом чинуше.
Моё мнение
09 января 2017 г., 16:29
Если в Липецке организуют такую линию-телефоны уже через 10 минут расплавятся от звонков.
Юлия с Энгельса
09 января 2017 г., 16:04
Когда в Липецке организуют такую линию? Или у нас не разрешают жаловаться на бездействие коммунальной и управлений смотрителя и благоустройству?
Все комментарии (4)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро