За плохой ремонт дорог москвичей наказали рублем

Дорожники ответили в суде.

Администрация Задонска подала иски к организациям, которые проводили ремонт дорог в районном центре. Требования задонской мэрии к бизнесу оценили в Арбитражном суде Липецкой области.Администрации городского поселения города Задонска просила обязатьмосковскую компанию «ЭлитСтройГрупп» устранить дефекты дорожного полотна по улице Запрудная и оштрафовать организацию на 173 044 рубля за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств по муниципальному контракту. При осмотре улицы были обнаружены дефекты на тротуаре к воротам больницы. Там на площади в 54 квадратных метра просела плитка.Значительные недочеты мэрия Задонска усмотрела и в работе столичной организации «Арфа». Компания ранее заключила контракт на ремонт дороги на улице Советская. Там чиновники нашли повреждения на пути к ледовому дворцу «Айсберг». Площадь разрушенного асфальта составила 44 квадратных метра.Арбитражный суд Липецкой области вынес решения в пользу истца. Компании теперь обязаны устранить дефекты бесплатно и заплатить штрафы в 173 044 рубля и 94 259 рублей, соответственно, а также пошлины. Впрочем, у столичных организаций еще есть шанс опротестовать вердикт в Воронеже.