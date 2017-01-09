Мэрия Липецка выставила бизнес вон

Надо было вовремя платить.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иски управления имущественных и земельных отношений регионального центра к двум организациям Липецка. Чиновники призвали бизнес к ответу за просрочку платежей по договорам аренды нежилых помещений.Три случая касаются здании в центре Липецка. Так, в доме №34 по улице Плеханова компания арендовала подвальное помещение общей площадью в 970,90 квадратных метров. Договор был подписан в марте 2016 года. Только за аренду организация платить не торопилась. Администрация города Липецка в лице управления имущественных и земельных отношений подсчитала, что за четыре месяца долг по аренде превысил 1,5 млн рублей. В итоге суд решил взыскать с организации 1 514 828 рублей и расторгнуть договор.За аналогичное нарушение пунктов контракта эта же организация лишилась права аренды помещений на улице Гагарина в районе железнодорожного вокзала. За четыре месяца компания не оплатила 871 049 рублей. Теперь организации розничной торговли придется отдать не только долг и ключи от помещения, но и возместить судебные издержки мэрии Липецка.Смена арендатора предстоит и муниципальному помещению в доме №57 по улице Интернациональная. Там садоводческое некоммерческое партнерство не платило за аренду более полутора лет. За этот срок долг организации составил свыше 519 939 рублей. Компанию-нарушителя суд решил наказать аналогичным способом: взыскание долг, расторжение договора и возмещение судебных издержек.