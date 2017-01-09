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НовостиОбщество

Мэрия Липецка выставила бизнес вон

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0
09 января 2017 г., 15:18
3
1446
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Мэрия Липецка выставила бизнес вон

Надо было вовремя платить.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иски управления имущественных и земельных отношений регионального центра к двум организациям Липецка. Чиновники призвали бизнес к ответу за просрочку платежей по договорам аренды нежилых помещений.

Три случая касаются здании в центре Липецка. Так, в доме №34 по улице Плеханова компания арендовала подвальное помещение общей площадью в 970,90 квадратных метров. Договор был подписан в марте 2016 года. Только за аренду организация платить не торопилась. Администрация города Липецка в лице управления имущественных и земельных отношений подсчитала, что за четыре месяца долг по аренде превысил 1,5 млн рублей. В итоге суд решил взыскать с организации 1 514 828 рублей и расторгнуть договор.

За аналогичное нарушение пунктов контракта эта же организация лишилась права аренды помещений на улице Гагарина в районе железнодорожного вокзала. За четыре месяца компания не оплатила 871 049 рублей. Теперь организации розничной торговли придется отдать не только долг и ключи от помещения, но и возместить судебные издержки мэрии Липецка.

Смена арендатора предстоит и муниципальному помещению в доме №57 по улице Интернациональная. Там садоводческое некоммерческое партнерство не платило за аренду более полутора лет. За этот срок долг организации составил свыше 519 939 рублей. Компанию-нарушителя суд решил наказать аналогичным способом: взыскание долг, расторжение договора и возмещение судебных издержек.
Теги новости: Суд, решение, аренда
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ц
09 января 2017 г., 15:41
чтоб я жил ...На одну аренду
Опять мэр
09 января 2017 г., 15:38
Опять мэр плохой!
Лапа
09 января 2017 г., 15:33
плеханова 34 - этж Уютерра.. Тоже мне, новость..
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