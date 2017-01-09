Что ждет липецких пенсионеров в 2017 году рассказали в ПФР

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.

Повышение пенсий и социальных выплат

В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень инфляции за 2016 год – ориентировочно на 5,8%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в Липецкой области в 2017 году составит 13 185 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге в нашем регионе среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 044 рубля. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 12 213 рублей.

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8%.

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов.

Единовременная пенсионная выплата в 5 000 рублей

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 года российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 000 рублей. Ее получат все, кто постоянно проживает на территории РФ и получает пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Доставка единовременной выплаты будет проводиться на основании документов из выплатных дел, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не надо.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.

Еще раз напомним о сроках доставки этой выплаты: с 13 по 28 января 2017 года. Почтальоны доставят выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, которые по графику получают пенсию с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом. Таким пенсионерам информацию о дополнительной дате доставки единовременной выплаты в январе сообщат при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «Почту России», а через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки выплаты 5 000 рублей – с 13 по 28 января.

В Липецкой области на выплату единовременной компенсации заложено около 2 млрд рублей.

Назначение пенсий и количество пенсионеров

По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из дома – граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.

Основным видом пенсии в России в 2017 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей в Липецкой области в 2017 году – более 352 тысяч человек. Еще более 33 тысяч граждан нашего региона – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Формирование пенсионных накоплений

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 год. В очередной раз напомним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, направляются на формирование страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут участвовать в формировании пенсии в полом объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2016 год по переводу пенсионных накоплений будут традиционно подведены к концу I квартала 2017 года. Поэтому не имеет смысла задавать пресс-службе ПФР вопросы об итогах переходной кампании сразу после январских праздников.

Материнский капитал

Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Направления использования материнского капитала остаются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.