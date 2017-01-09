В Липецке далеко не всегда соблюдают правила благоустройства

Многие приступают к расчистке территории, только когда в их двери уже стучаться проверяющие.

В ходе рейда сотрудников главного смотрителя Липецка выяснилось, что 87 организаций города выполнили требования по уборке территории, но вывоз снега не организовали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего было проверено 120 объектов в основном в центре города – на улицах Плеханова, Зегеля, Советской, Ленина, Терешковой, Интернациональной.

Руководители целого ряда предприятий и организаций, в числе которых автозаправочная станция, управляющая компания и другие, были оповещены о необходимости в кратчайшие сроки привести территорию в порядок, - сообщили в мэрии, - Большинство субъектов приступили к расчистке уже в присутствии сотрудников управления.

Сегодня, 9 января, рейды по улицам продолжатся и проверяющие станут обращать внимание на уборку и вывоз снега с территорий, прилегающих к хозяйствующим субъектам. Также обратят внимание на удаление наледи и сосулек с крыш.

Всего за последние два месяца было выдано порядка 560 требований, составлено 47 протоколов за нарушение правил благоустройства. Как известно, за пренебрежение ими физические лица могут заплатить штраф от 300 рублей до 5 тысяч, должностные – от 1 до 10 тысяч, а юридические – от 5 до 100 тысяч рублей.