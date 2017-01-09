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НовостиПроисшествия

Кражу в магазине Липецка заметили только после ревизии

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0
09 января 2017 г., 14:24
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Кражу в магазине Липецка заметили только после ревизии

Парень легко забрал из кассы крупную сумму.

Мировой суд СУ№3 Октябрьского района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Липчанина привлекли к ответственности за кражу из кассы магазина. Заметим, что мужчина уже не раз был судим за аналогичные преступления.

Как установлено в ходе следствия, вечером 11 мая подсудимый и его возлюбленная зашли в магазин на улице Ленинградская. Пока его спутница ходила за соком, парень заметил, что касса универмага осталась без внимания сотрудника. Ключ от ящика с деньгами заманчиво торчал из аппарата. Злоумышленник посмотрел по сторонам, убедился, что на него никто не смотрит и после этого повернул ключ - лоток с денежной наличностью открылся. Вор взял наличные, которые сразу спрятал в своей одежде и вышел из магазина. Уже дома он пересчитал добычу и узнал, что похитил 31 000 рублей. Всю сумму он потратил.

Факт кражи вскрылся только после ревизии кассы. Позже сотрудники магазина пересмотрели записи с камер и увидели момент преступления. Видео и помогло установить преступника. На момент разбирательства в суде он уже возместил весь ущерб магазину.

Суд признал липчанина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 2 года. В этот период он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа и не посещать места проведения массовых и культурно-развлекательных мероприятий.
Теги новости: Кража, суд, магазин
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Нонка
09 января 2017 г., 15:04
Эт че он целый год красть не будет -ну и ну
Контакт
09 января 2017 г., 14:53
Капюшон накинул, и никто не узнал бы!!!
Московское штучко
09 января 2017 г., 14:42
это они сделали после просмотра кинофильма "Прощай, шпана замоскворецкая".
Все комментарии (4)
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