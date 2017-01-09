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НовостиВ мире

В сериал «Шерлок» ввели нового персонажа

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0
09 января 2017 г., 14:19
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В сериал «Шерлок» ввели нового персонажа

Герой-родственник эксцентричного сыщика.

В новом сезоне популярного британского сериала «Шерлок» появился новый герой. Фанаты проекта уже заметили, что ввод нового героя только запутал сюжет. В новом сезоне брат Шерлока Майкрофт появляется не так часто, как это было раньше, а его место заняла его сестра Эвр (роль играет Сиан Брук).

Как сообщает «Газета.ру», зрители ожидали увидеть в четвертом сезоне брата Шерлока и Майкрофта Холмсов, однако вместо этого в сериале появилась их сестра.

Новый персонаж продемонстрировал мастерство перевоплощения: сначала она появилась как знакомая из автобуса Джона Ватсона. Именно с этой женщиной Ватсон переписывался через телефон до того, как погибла его жена. Эвр из семьи Холмс является совершенно новым персонажем — в оригинальных историях, принадлежащих перу Артура Конана Дойла, о ней нет упоминаний.
Теги новости: Сериал, Шерлок
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