В сериал «Шерлок» ввели нового персонажа

Герой-родственник эксцентричного сыщика.В новом сезоне популярного британского сериала «Шерлок» появился новый герой. Фанаты проекта уже заметили, что ввод нового героя только запутал сюжет. В новом сезоне брат Шерлока Майкрофт появляется не так часто, как это было раньше, а его место заняла его сестра Эвр (роль играет Сиан Брук).
Как сообщает «Газета.ру», зрители ожидали увидеть в четвертом сезоне брата Шерлока и Майкрофта Холмсов, однако вместо этого в сериале появилась их сестра.
Новый персонаж продемонстрировал мастерство перевоплощения: сначала она появилась как знакомая из автобуса Джона Ватсона. Именно с этой женщиной Ватсон переписывался через телефон до того, как погибла его жена. Эвр из семьи Холмс является совершенно новым персонажем — в оригинальных историях, принадлежащих перу Артура Конана Дойла, о ней нет упоминаний.