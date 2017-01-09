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НовостиВ мире

Трамп парировал критику Мэрил Стрип

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09 января 2017 г., 13:36
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Она уколола нового президента США на «Золотом глобусе».

Актриса Мэрил Стрип на церемонии «Золотой глобус» при получении специальной награды за выдающиеся заслуги в кинематографе вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это выступление, как отметила Стрип, "разбило ей сердце".

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен критикой со стороны актрисы в его адрес. Политик и бизнесмен уточнил, что критиковавшая его актриса всегда была "поклонницей Хиллари", и подчеркнул, что ожидал подобного из лагеря "либеральных киношников".

9 января прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». В номинации «Лучшая драма» победил фильм про чернокожих американцев «Лунный свет», указывает «Дождь».
Теги новости: критика, премия, церемония
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