Трамп парировал критику Мэрил Стрип

Она уколола нового президента США на «Золотом глобусе».Актриса Мэрил Стрип на церемонии «Золотой глобус» при получении специальной награды за выдающиеся заслуги в кинематографе вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это выступление, как отметила Стрип, "разбило ей сердце".
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не удивлен критикой со стороны актрисы в его адрес. Политик и бизнесмен уточнил, что критиковавшая его актриса всегда была "поклонницей Хиллари", и подчеркнул, что ожидал подобного из лагеря "либеральных киношников".
9 января прошла 74-я церемония вручения премии «Золотой глобус». В номинации «Лучшая драма» победил фильм про чернокожих американцев «Лунный свет», указывает «Дождь».