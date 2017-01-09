В Тербунах выпустили пародию на телешоу "Давай поженимся"

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Свахи Лариса Бузеева и Роза Избитова пытались поженить местного фермера.

В культурно-спортивном комплексе Тербунов поставили сценку - пародию на известное телешоу "Давай поженимся"Как сообщает местная районная газета "Маяк", вели мероприятие Лариса Бузеева (Сергей Волочаев), Роза Избитова (Владимир Лютов) и Василиса Гороскоповна (Евгений Гулевский).На сей раз найти свою любовь к ним пришёл «местный молодой фермер из Малых Борок» Иван (Алексей Широбоких). Поддерживал его отец (Анатолий Гулин), простой деревенский мужик.Особо они на шоу не наряжались — фуфайка и валенки несколько удивили ведущих!Какие только невесты не приходили знакомиться: и Василиса Премудрая (Татьяна Мишина), и Красная Шапочка (Александр Антипов), Золушка (Виталий Серегин) — одна другой хуже и страшнее… Трудно пришлось Ивану, не раз во время представления он за голову хватался и прятался. Кто-то из них хотел роскошной жизни, другие невесты были глупы. Последнее знакомство с рыжеволосой певуньей из «Сибирского села «Бабаконь» (Оксана Тертычная). Она-то своим голосом и покорила фермера.Местные артисты точно и смешно спародировали известных ведущих, не раз по залу раздавался хохот и аплодисменты.