Пенсионеры получат 5 000 рублей до февраля

Назван срок старта выплат.

Пенсионный Фонд России сообщил сроки выплат пенсионерам единовременной компенсации индексации содержания. Они получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей с 13 по 28 января 2017 года.Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Специально идти в пенсионный фонд и писать какие-либо заявления ради получения этой суммы не нужно - она придет автоматически вместе с пенсией привычным способом.Единовременная прибавка положена всем, в том числе работающим пенсионерам. Всего выплаты получат 43 миллиона человек.