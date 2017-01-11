В Липецкой области немного потеплеет

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января облачно с прояснениями, местами слабые осадки в виде мороси и снега.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 10 до 12 градусов мороза, днем -2 -4.

12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градусов мороза.