В Липецкой области гололедица и до -19 ночью

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января облачно с прояснениями, местами слабые осадки в виде снега и мороси, на дорогах гололедица.

Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем от 6 до 11 градусов ниже нуля.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, с гололедно-изморозевыми отложениями, на дорогах гололедица. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днем от -8 до -10.

11 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов ниже нуля.