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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области столбик термометра ночью опустится до -24

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1
09 января 2017 г., 13:04
3
715
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В Липецкой области столбик термометра ночью опустится до -24

В последующие трое суток на фоне повышенного давления в Липецкой области ожидается погода преимущественно без осадков. Среднесуточная температура воздуха составит 10-11 января 11-14 градусов мороза, что на 1-4 градуса ниже климатической нормы. Гипертоникам, людям с хроническим бронхитом, астмой, сосудистыми нарушениями, ишемической болезнью сердца следует быть внимательными при выходе из теплого помещения на мороз, когда резко возрастает риск сосудистых реакций. 12 января - 7 мороза, что на 3 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер ночью северо-восточный, днем переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит 14-19 градусов ниже нуля, при прояснениях до -24 днем от 9 до 14 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью составит 15-17 градусов мороза, днем установится на отметке от 8 до 10 градусов мороза.

10 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов мороза.

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В последующие трое суток на фоне повышенного давления в Липецкой области ожидается погода преимущественно без осадков. Среднесуточная температура воздуха составит 10-11 января 11-14 градусов мороза, что на 1-4 градуса ниже климатической нормы. Гипертоникам, людям с хроническим бронхитом, астмой, сосудистыми нарушениями, ишемической болезнью сердца следует быть внимательными при выходе из теплого помещения на мороз, когда резко возрастает риск сосудистых реакций. 12 января - 7 мороза, что на 3 градуса выше климатической нормы.
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Не будет -24
09 января 2017 г., 13:28
Врут синоптики , больше -15 не опуститься температура. Их давно не финансируют, у них даже градусников нет, погоду нам сообщают из интернета,
Ваше имя
09 января 2017 г., 13:13
Купить больничный и на печи сидеть
нонка
09 января 2017 г., 13:09
Пора трусы с начесом одевать
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