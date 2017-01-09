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НовостиПроисшествия

Пьяный сон обошелся тербунцу в 3 500 рублей

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09 января 2017 г., 13:04
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Пьяный сон обошелся тербунцу в 3 500 рублей

А его приятельнице — в обвинение в краже.

Мировой суд Тербунского района Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее привлекали к ответственности за кражу, совершенную при нетривиальных обстоятельствах.

Вечером 12 сентября шумная компания посетила несколько злачных мест села Тербуны. На их маршруте оказались известные сельский бар «Пена» и магазин «Теремок». Здесь, как позже окажется, потерпевший вместе с компанией выпил пива. Позже он купил для застолья несколько пластиковых бутылок пива, шоколадку ребенка, четыре пачки сигарет. За все эти угощения он оплатил купюрой в 5 000 рублей. После вояжа по торговым точкам в кармане его пиджака осталось порядка 3 500 рублей. Вместе с провизией приятели отправились продолжать «банкет» в дом матери одной из участниц веселья. Владелец денег уснул на диване, а у его приятелей тем временем кончилось спиртное. Из кармана спящего «спонсора» вытащили наличные. На эти деньги должна была произойти «дозаправка» в магазине «Три сестры», но там спиртное им не продали. Они купили сигарет, колбасу и хлеб. Затем пошли в пивной бар «Пена», где выпивали пиво. Кража вскрылась только утром. Оказалось, что 5 000 рублей — часть пенсии матери потерпевшего. На эти деньги он должен был купить новый телефон.

Суд признал девушку виновной в краже и назначил ей наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 8 месяцев. Потерпевший позже намерен отсудить украденные деньги: их ему пока никто не вернул.
Теги новости: Суд, кража
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Липецк 48
09 января 2017 г., 13:23
Чего же вы позорите родину губернатора бессовестные.
Н-ДА
09 января 2017 г., 13:20
Не хрен бухать с кем попало,а если бы сам на свой телефон заработал,так и не пропивал бы так легко .
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