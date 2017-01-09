В новогодние праздники в Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили больше ста нетрезвых за рулем

Повышенное внимание сотрудников ГИБДД было направлено на выявление водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

За первых восемь дней наступившего года автоинспекторы выявили на дорогах нашего региона сто восемь водителей в состоянии опьянения, или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Восьмерых из них сотрудники ГИБДД задержали повторно – они управляли транспортом, будучи уже лишенными прав за такое нарушение.

В прошедшем голу дорожные полицейские выявили четыре с половиной тысячи водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, пятьсот восемьдесят шесть из них сели за руль, будучи уже лишенными водительских прав за это же нарушение и теперь им грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.

За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

В дальнейшем работа по выявлению нетрезвых водителей на липецких дорогах будет продолжаться, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.